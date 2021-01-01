  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: تسجيل 207 إصابة جديدة بـ"كورونا" و266 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الإثنين 07 يونيو 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 207 إصابة جديدة بـ"كورونا" و266 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة



رام الله /سما/

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 207 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و266 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الكيلة في التقرير اليومي، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 3، طولكرم 5، نابلس 12، أريحا والأغوار 1، جنين 2، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، قطاع غزة 181".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 6، نابلس 24، أريحا والأغوار 1، جنين 8، رام الله والبيرة 9، قلقيلية 5، بيت لحم 3، قطاع غزة 210".

ولم تسجل حالات وفاة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقالت الكيلة: إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 19 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 39 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 386,144 بينهم 239,689 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #الضفة الغربية #قطاع غزة #اصابات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الإعلام العبري بعد نشر القسام تسجيل صوتي لأحد الأسرى الإسرائيليين

شاهد: نائب قائد أركان القسام يكشف اسرار وخبايا "سيف القدس" وعملية اسر الجنود الاسرائيلين

اسرائيل تضع شرطين لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة

شاهد: القسام يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى حاليا في غزة

فيديو : لحظة انفجار هاتف محمول في يد شاب فلسطيني...

مشاهد جديدة تعرض لحياة شاليط داخل الأسر بغزة (فيديو)

مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تتوعد الاحتلال: سيكون لنا كلمتنا "إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو"

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

حكومة

الحكومة الإسرائيلية الجديدة في رسالة لواشنطن : سنستأنف المحادثات مع السلطة بمجرد أداء اليمين

60bdcdb44c59b7403f171800

السنوار هو الذي يدير القدس: الشرطة الإسرائيلية تبلغ منظمي مسيرة الأعلام بإلغاء الحدث

حماس : نحذر العالم والوسطاء من ان تقترب مسيرة الاعلام من القدس ونحن نقرر كيف نلجم الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية