الاقتصاد بغزة تعفي التجار والمقاولين من خلو الطرف الضريبي

غزة /سما/

قررت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة إعفاء التجار والمقاولين من إحضار خلو الطرف الضريبي حتى نهاية يونيو.

وكانت الوزارة، قد أعفت التجار والمقاولين من إحضار خلو الطرف الضريبي منذ ثلاثة أشهر ومددتها لشهر آخر تماشيا مع الظروف الحالية التي يمرون بها.

وأوضحت الوزارة أن قرارها يأتي مراعاة لظروف التجار والمقاولين بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من دمار كبير في المصانع والمنشآت والمحال.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستكتفي بأخذ التعهدات اللازمة على المراجعين لإحضار الوثائق المطلوبة خلال فترة لا تزيد عن الشهر من تاريخ المعاملة تسهيلا عليهم.

وأكدت الوزارة وقوفها الكامل مع التجار والمقاولين الذين عانوا بفعل تدمير مصانعهم ومنشآتهم والانعكاسات الخطيرة للعدوان على أعمالهم.

وأعلنت الوزارة أن أبوابها مفتوحة أمام التجار والمقاولين والمراجعين لتسهيل إجراءاتهم بشكل سريع واستقبال أي شكاوى تتعلق بهم.