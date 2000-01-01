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إدانة الأسير مروان معدي مجددا ورفع الحكم الصادر بحقه بالسجن لـ22 عاماً مع دفع تعويض بقيمة 50 ألف شيكل

الإثنين 07 يونيو 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانة الأسير مروان معدي مجددا ورفع الحكم الصادر بحقه بالسجن لـ22 عاماً مع دفع تعويض بقيمة 50 ألف شيكل



رام الله /سما/

قررت محكمة الاحتلال في “عوفر” قبل عدة أيام، إدانة الأسير مروان معدي (60 عاماً) من بلدة جفنا برام الله مرة أخرى، ورفع الحكم الصادر بحقه بالسجن من ثماني سنوات إلى 22 عاماً، مع دفع تعويض بقيمة (50) ألف شيكل.


وكان جيش الاحتلال اعتقل الأسير معدي خلال 2012 بعد توجيه تهمة له بالمشاركة بقتل جنديين إسرائيليين في مركز شرطة رام الله خلال عام 2000، وقررت محكمة الاحتلال حينها تبرئة الأسير معدي من تهمة القتل المتعمد وإدانته بالاعتداء على جندي، وحكمت عليه بناءً على ذلك بالسجن لمدة ثماني سنوات، وكان من المفترض أن تنتهي محكومية الأسير في تموز من العام الماضي، إلا أن نيابة الاحتلال كانت قد تقدمت خلال 2016 باستئناف ضد قرار المحكمة الصادر بحق الأسير معدي، لكن لم تطلب البت في الاستئناف.

#محكمة الاحتلال #الأسير مروان معدي

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