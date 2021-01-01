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"التربية" توقع جملة اتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة التعليم

الإثنين 07 يونيو 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقّعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، جملة اتفاقيات تعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشريكة؛ بما يتقاطع مع أولوياتها واحتياجاتها، وفي إطار تفعيل الشراكة؛ لخدمة القطاع التعليمي وتجويد مخرجاته.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المؤسسات الموقعة هي: مؤسسة عبد المحسن القطان، وجمعية فلسطين للمكفوفين، ومؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي، ومؤسسة قطر الخيرية. 

وتتضمن هذه الاتفاقيات محاور وبنودا متعلقة بتنفيذ نشاطات متنوعة في مجالات التنشئة والصحة الشمولية، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، والإرشاد التربوي، وتطوير البنية التحتية المدرسية.

#التربية والتعليم

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