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الأمير هاري وزوجته ميغان يعلنان ولادة طفلتهما.. وهذا اسمها!

الإثنين 07 يونيو 2021 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير هاري وزوجته ميغان يعلنان ولادة طفلتهما.. وهذا اسمها!



وكالات / سما /

وضعت ميغان ماركل دوقة ساسكس مولودها الثاني وجاء بنتا أسمتها هي وزوجها الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا، "ليليبيت" وهو اسم مشتق من اسمي الملكة إليزابيث والأميرة ديانا والدة هاري.

أعلن الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل الأحد (السادس من يونيو/ حزيران 2021) ولادة طفلتهما في كاليفورنيا بعد سنة من الاضطرابات داخل العائلة الملكية البريطانية. وأضاف الزوجان في بيان شرحا من خلاله اسم المولدة "ليليبيت" قائلين: "لقد سميت ليلي تيمنا بجدة والدها جلالة الملكة وهو اسم مصغّر تنادى به (إليزابيث الثانية). واسمها الوسط ديانا اختير لتكريم جدتها الراحلة المحبوبة، أميرة ويلز".

وأضاف البيان أن ماركل والمولودة التي تزن حوالي 3.5 كيلوغرامات وتحتل المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش البريطاني "تتمتعان بصحة جيدة". وكتب هاري وميغان "هي تفوق كل ما كان بإمكاننا أن نتخيله".

وانسحب الأمير هاري (36 عاما) السادس في ترتيب خلافة العرش البريطاني، وميغن ماركل من العائلة الملكة منذ نيسان/أبريل 2020. ويعيش هاري وميغن مع ابنهما آرتشي الذي يبلغ سنتين في فيلا فارهة قرب لوس أنجلوس. وقد وقّع الزوجان عقودا بمبالغ طائلة مع منصتي نتفليكس وسبوتيفاي.

#هاري كين #هاري وميغان

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