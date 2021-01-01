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غزة: اعتقال مطلوب على قضايا نصب وسرقة 22 ألف شيكل

الإثنين 07 يونيو 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اعتقال مطلوب على قضايا نصب وسرقة 22 ألف شيكل



غزة / سما /

 ألقت مباحث غزة، قسم الشيخ رضوان، القبض على مواطن مطلوب لعدة أقسام شرطية، على خلفية قضايا نصب على المواطنين.

وأوضح رئيس قسم المباحث محمد الحلبي، أنه تم إلقاء القبض على المطلوب من خلال متابعة مكثفة، وانتهت بعمل كمين تم خلاله القبض عليه، مشيرًا إلى أنه ارتكب جناية سرقة بمبلغ 22 ألف شيكل.

وبين الحلبي أن المواطن المطلوب بحقه أكثر من 25 شكوى نصب واحتيال وسرقة في منطقة الرضوان وفي مناطق أخرى على مستوى القطاع، مشيرًا إلى أنه تم التحقيق مع المطلوب وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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