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كل ما تريد معرفته عن التهاب السحايا

الإثنين 07 يونيو 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
كل ما تريد معرفته عن التهاب السحايا



وكالات / سما /

التهاب السحايا هو التهاب السائل والأغشية المحيطة بالدماغ والحبل النخاعي، ويحفز التورم الناتج عن التهاب السحايا غالبًا مؤشرات المرض وأعراضه مثل الصداع والحمى وتيبس الرقبة، أغلب حالات التهاب السحايا تنتج عن عدوى فيروسية، ولكن العدوى البكتيرية والطفيلية والفطرية هي مسببات أخرى،  بعض حالات التهاب السحايا تتحسن دون علاج في غضون عدة أسابيع، و حالات أخرى يمكن أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاجًا طارئًا بالمضادات الحيوية.

ما هي أعراض التهاب السحايا؟

1- حمى شديدة مفاجئة.

2- تيبس الرقبة.

3- صداع شديد يبدو مختلفًا عن الطبيعي.

4- صداع يصاحبه غثيان أو قيء.

5- التشوش أو صعوبة التركيز.

6- النوبات المرضية.

7- النعاس أو صعوبة في الاستيقاظ.

8:حساسية تجاه الضوء.

9- فقدان الشهية أو العطش.

10- طفح جلدي (في بعض الحالات، كما هو الحال في التهاب السحايا بالمكورات السحائية).

ما هي أسباب التهاب السحايا؟

العدوى الفيروسية هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا، تليها العدوى البكتيرية، ثم العدوى الفطرية والطفيلية .

من الممكن أن ينجم التهاب السحايا أيضًا من أسباب غير معدية، مثل التفاعلات الكيميائية، والحساسية تجاه الأدوية، وبعض أنواع السرطان و الساركويد.

 ما هي عوامل الخطر؟

تشمل عوامل خطر الإصابة بالتهاب السحايا ما يلي:-

1- تفويت تلقى اللقاحات حيث  يزداد خطر الإصابة إذا لم تكمل جدول اللقاحات الموصي به في مرحلة الطفولة أو البلوغ.

2- العمر، تحدث معظم حالات التهاب السحايا الفيروسي في الأطفال الأصغر من سن 5 سنوات، و يشيع التهاب السحايا البكتيري في الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة.

3- الحمل،  يزيد الحمل من خطر الإصابة بمرض اللستيريات عدوى تسببها بكتيريا الليستيريا، والتي قد تسبب أيضًا التهاب السحايا.

4- ضعف الجهاز المناعي، يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا.

ما هي مضاعفات مرض التهاب السحايا؟

1- فقدان السمع.

2- صعوبة التذكر.

3- صعوبات التعلم.

4- تلف الدماغ.

5- مشاكل في المشي.

6- النوبات الـمرضية.

7- الفشل الكلوي.

 ما هي طرق الوقاية من مرض السحايا؟

البكتيريا الشائعة أو الفيروسات التي يمكنها التسبب في التهاب السحايا يمكنها أن تنتشر عبر الكحة والعطس والتقبيل أو مشاركة أواني الطعام وفرشاة الأسنان أو السجائر.

يمكن لهذه الخطوات المساعدة على منع التهاب السحايا:-

1- غسل اليدين بعناية يساعد على منع انتشار الجراثيم.

2- لا تتشارك المشروبات والأطعمة وأواني الطعام ومرطبات الشفاه أو فرش الأسنان مع أي شخص آخر.

3- حافظ على جهازك المناعي عن طريق الحصول على قسط كاف من الراحة والتمرين بانتظام وتناول الطعام الصحي مع الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة.

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