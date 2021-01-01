الصحة بغزة تتحدث عن آخر تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة

غزة / سما /

أفاد الدكتور مجدي ضهير مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، باستقرار الحالة الوبائية في القطاع.

وقال ضهير خلال تصريحات لاذاعة الاقصى :"نحن نعيش حالة من الاستقرار في الوقت الحالي، معدل الحالات التي تسجل بشكل يومي منخفض، حتى نسبة إشغال الأسرة من الحالات الخطيرة والحرجة في تراجع واضح، ونستطيع أن نقول إننا خرجنا من الموجة الثانية من الوباء".

وتابع مدير الطب الوقائي :"هذا لا يعني أننا في مأمن من هذه الجائحة، ويجب الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للاستمرار على هذه المعدلات المنخفضة، وأيضا يجب أن يكون هناك إقبال واسع لتلقي اللقاح حتى نضمن وجود مناعة كافية في القطاع".

وأكد على أن اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة في غزة هي من اللقاحات المرخصة عالميا، وهي آمنة بشكل كامل وتمنح المناعة الكافية لمنع الإصابة، وحتى لو أصيب شخص ممن تلقوا اللقاح لن تكون الأعراض شديدة.

ونوه إلى أنه تم استلام 30000 جرعة من اللقاح الروسي أمس، بالإضافة إلى اللقاحات الأخرى المتوفرة، وهناك تحسن واضح في إقبال المواطنين على تلقي اللقاح خاصة بعد الحملة التي أطلقتها الوزارة لتوعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاحات.