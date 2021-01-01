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نقابة المهندسين بغزة ونقابة المهندسين الأردنيين تناقشان آليات تقييم الأضرار

الإثنين 07 يونيو 2021 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اجتمعت مساء أمس اللجنة الفنية المشتركة والمشكلة من نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة المهندسين – مركز غزة لمناقشة آليات تقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية في قطاع غزة أثناء العدوان الصهيوني 2021م

ورحب د. م. جهاد سمعان رئيس اللجنة بنقابة المهندسين – مركز غزة بقرار نقابة المهندسين الأردنيين بتشكيل لجنة من الخبراء في التخصصات الهندسية ذات العلاقة للمساعدة في تقييم الأضرار برئاسة م.فوزي مسعد نائب نقيب المهندسين الأردنيين،  مقدراً هذا الموقف الذي يؤكد على عمق وأصالة العلاقة بين الشعبين  الفلسطيني والأردني،

موضحاً تضحيات القطاع الهندسي وعدد المهندسين الشهداء والجرحى وحجم الأضرار التي لحقت بالمكاتب الهندسية  وبيوت المهندسين.

وأكد م. فوزي مسعد نائب نقيب المهندسين الأردنيين أن نقابته شكلت لجنة فنية بتاريخ 18 مايو الماضي تضم عدد من الخبراء والمختصين في الهندسة الإنشائية والبنية التحتية وهندسة المياه والمواد والتربة والكهرباء والميكانيك وذلك للمساهمة في تقييم الأضرار وآليات المعالجة،

مقدراً أن هناك خبرات مميزة في القطاع إلا أنها تحتاح تعزيز بالأعداد مؤكداً أن اللجنة تنتظر التصاريح اللازمة للقدوم لقطاع غزة للاطلاع عن قرب على حجم ونوعية الأضرار للمساعدة الفاعلة في التقييم والمعالجة.

ثم ناقش الخبراء أعضاء اللجنة من الأردن وفلسطين طبيعة الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والمنشآت الصناعية والزراعية والبنى التحتية في قطاع غزة وأبرز التحديات الفنية والهندسية، واتفق المجتمعون على أن يتم تشكيل لجان تخصصية مشتركة لجميع المجالات الهندسية للبدء الفعلي في مناقشة ودراسة الحالات الخاصة اغتناماً للوقت قبل قدوم اللجنة لغزة، واستمرار التواصل وتبادل الخبرات لتطوير القطاع الهندسي في البلدين.

#نقابة المهندسين #غزة

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