يوفنتوس يحسم مصير ألفارو موراتا مع الفريق بشكلٍ نهائي

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي يوفنتوس سيعمل على استعارة الإسباني ألفارو موراتا مجدداً خلال الموسم الكروي الجديد 2021 / 2022.

وانتقل ألفارو موراتا ابن 28 عاماً للعب في صفوف يوفنتوس الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني بمبلغ 10 ملايين يورو.

وشارك ألفارو موراتا مع يوفنتوس في الموسم المنقضي 44 مرة، ونجح في تسجيل 20 هدفاً، وصنع 12 آخرين، مما دفع إدارة البيانكونيري في التفكير بتمديد إعارته.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” إلى أن ألفارو موراتا من المتوقع عودته لصفوف يوفنتوس مرة أخرى في الموسم الجديد، بعد موافقة ماسيمليانو أليجري على استمراره مع الفريق.

وأضاف الموقع أن يوفنتوس سيقوم بتمديد فترة إعارة ألفارو موراتا لمدة موسم واحد بمبلغ يقدر بـ 10 ملايين يورو.

وأوضح الموقع أن الإعلان عن استعارة ألفارو موارتا قد يحدث خلال الأيام القليلة القادمة، بعد موافقة المدرب أليجري على استمراره.

الجدير بالذكر أن عقد ألفارو موراتا سينتهي مع فريقه أتلتيكو مدريد صيف عام 2023.