وكيل فينالدوم يصل باريس للتفاوض مع سان جيرمان

وكالات / سما /

بات برشلونة على أعتاب الخروج من سباق التعاقد مع جورجينيو فينالدوم، بسبب عدم قدرته على مناطحة باريس سان جيرمان الذي قدم عرضاً مالياً أكبر بكثير من الذي قدمه البارسا للنجم الهولندي.

وأعلن فينالدوم رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وبعدما كان قريباً من التوقيع مع برشلونة، أكدت التقارير الصحفية، أن باريس سان جيرمان دخل في السباق بقوة وقدم عرضاً لا يقاوم من أجل الفوز بخدمات اللاعب الهولندي.

وبحسب محطة “راك 1” الكتالونية، فإن وكيل أعمال جورجينيو فينالدوم وصل إلى فرنسا من أجل التفاوض مع مسؤولي باريس سان جيرمان على التفاصيل المتبقية بخصوص الصفقة التي ستُبرم بين الطرفين.

وأوضحت، أن برشلونة كان قد اتفق مع فينالدوم على راتب 4 مليون يورو، ولكن تدخل باريس سان جيرمان، وعرض راتباً فوق 8 مليون يورو.

وأضافت، أن برشلونة بات مستعداً لخسارة خدمات جورجينيو فينالدوم، ولكن حتى الآن لم يبحث النادي عن لاعب وسط آخر، في انتظار التخلي عن بعض الأسماء من الفريق الحالي.

وأشارت، إلى أن البارسا في أزمة مالية، لذلك لم يدخل في مزاد مالي من أجل فينالدوم، كما أن ماوريسيو بوتشيتينو لعب دوراً مهماً في إقناع اللاعب للتوقيع مع باريس سان جيرمان بدلاً من برشلونة.