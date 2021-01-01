ريال مدريد يبدأ التجهيز لحفل وداع سيرجيو راموس

رام الله / سما /

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ريال مدريد يستعد لتوديع قائد الفريق سيرجيو راموس الذي بات رحيله عن النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي أمراً وارداً بقوة.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد بنهاية الشهر الجاري، ولا يوجد أي مفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي من أجل التجديد في ظل اختلافهما على بنود العقد الجديد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سيرجيو راموس يقضى إجازته السنوية حالياً، بينما سيقوم النادي بإجراء اتصال به من أجل ترتيب أمور حفل الوداع، دون أن يغلق الباب أمامه في حال قرر الاستمرار بالشروط المحددة.

على الجانب الآخر، ما زال سيرجيو راموس يرغب في البقاء مع ريال مدريد الموسم القادم، لكنه يرفض العرض الأخير الذي قدمه النادي، والذي يتضمن التجديد لمدة موسم واحد فقط مع خصم 10% من الراتب السنوي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وما زال مستقبل سيرجيو راموس مفتوحاً على مصراعيه، والأمر كله متوقف الآن على قرار اللاعب نفسه بقول عرض ريال مدريد المقدم منذ بضعة أشهر، أو وضع حداً لمسيرته الحافلة بالإنجازات في النادي والبحث عن تجربة جديدة.