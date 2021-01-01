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نجولو كانتي يكشف حقيقة رحيله عن تشيلسي

الإثنين 07 يونيو 2021 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجولو كانتي يكشف حقيقة رحيله عن تشيلسي



وكالات / سما /

كشف الفرنسي نجولو كانتي نجم خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي حقيقة رحيله عن البلوز خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتألق النجم الفرنسي نجولو كانتي مع تشيلسي هذا العام، وبالتحديد في الأمتار الأخيرة من الموسم المنقضي، حيث قاد البلوز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وخرج نجولو كانتي للإعلام للرد بشكلٍ نهائي عن الشائعات التي تحدثت حول إمكانية رحيل النجم الفرنسي هذا الصيف، مؤكداً رغبته في الاستمرار لأكثر فترة ممكنة مع الفريق اللندني.

وتحدث نجولو كانتي حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “لقد كنت في تشيلسي لمدة خمس سنوات، وأمضيت العديد من السنوات الرائعة هنا”.

وأضاف “آمل أن أحصل على المزيد، ويعتبر دوري أبطال أوروبا هو ذروة الخمس سنوات التي قضيتها هنا في النادي”.

وأردف “مستقبلي ليس شيئاً أضعه في ذهني الآن، حيث يتبقى في عقدي عامين، وأشعر بأنني بحالة جيدة هنا”.

الجدير بالذكر أن عقد نجولو كانتي سينتهي مع فريقه الحالي تشيلسي صيف عام 2023، وشارك في الموسم المنقضي في 48 مباراة، ونجح في إحراز ثلاثة أهداف.

#تشيلسي #نجولو كانتي #الدوري الإنجليزي #الانتقالات

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