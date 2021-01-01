"فتح" تنعى اللواء المتقاعد ابراهيم حجازي ابو عامر

رام الله / سما /

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" اللواء المتقاعد ابراهيم حجازي ( ابو عامر ) الذي وافته المنية فجر اليوم، في المستشفى الاستشاري وسيتم نقل الجثمان الى مسجد التقوى بالطيرة ليصلى عليه صلاة ظهر اليوم ومن ثم الدفن في مقبرة رام الله ( تجاه بتونيا ).

والمرحوم إبراهيم عزالدين حجازي (ابوعامر) مواليد 1948، خرج من صفد وهو ابن اشهر، تأثر بوالده عزالدين حجازي وابن عم والده الشهيد فؤاد حجازي، التحق في فتح عام 1964 قبل انطلاقتها، وعمل مع الشهيد ابو علي اياد والشهيد هايل عبد الحميد (ابو الهول)، وايضا مع الاخ الرئيس محمود عباس في فترة السبعينات، وهو من مؤسسي الامن المركزي، واستلم البحرية وقام بتدريب الشهيدة دلال مغربي في بداياتها، ثم استلم بعده الشهيد منذر ابو غزالة، وراقب عمليتها مع الشهيد منذر ابو غزالي في بيته حينها، وهو من اول مؤسسي الشبيبة الفتحاوية خارج الوطن، ودخل البلاد على اثر اتفاقية اوسلو وعمل مسؤول التحقيقات المركزية وحصل على اشادة في عمله من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتم اعتماده كرئيس محققين في القضايا المستعصية، وحصل على شهادة افضل محقق من المركز الدولي لحقوق الانسان بسبب تعامله الانساني مع السجناء، واستلم بعد ذلك نائب رئيس المخابرات للمحافظات الجنوبية ثم مدير العمليات والادارة لدى المخابرات حتى تقاعد في 2009 برتبة لواء، وافته المنية اليوم 7/ 6/ 2021 عن عمر 72 سنة.