إجابة مُثيرة لرئيس باريس سان جيرمان عن السؤال بشأن صفقة ميسي

وكالات / سما /

ينتهي عقد ليونيل ميسي، قائد برشلونة، مع فريقه هذا الشهر، ومن بين الأندية التي ارتبط اسمه بها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يكشف ميسي بعد عن خطوته المُقبلة بعد، خاصة وأنه كان قد عبر صراحة في نهاية موسم 2019/ 2020 عن رغبته في خوض تجربة مُختلفة في مسيرته.

وأجاب ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عن سؤال الموسم بالنسبة لميسي، مؤكداً على أحقية الباريسيين في الحلم بضم الساحر الأرجنتيني.

وقال الخليفي، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”أنا لا أتحدث عن المُفاوضات الجارية كما قُلت، بالإضافة لذلك فقد أخبرت رئيس برشلونة أن ميسي في نهاية عقده، وكل الأندية لها الحق في التحدث معه اعتباراً من 1 يناير”.

وتابع الخليفي قائلاً :”ما بإمكاني إخبارك به هو أن كل اللاعبين الرائعين يرغبون في القدوم لباريس سان جيرمان، أنا لا أقول ذلك كله من أجل الإجابة خاصةً على السؤال بشأن ميسي، ليس من المُمكن أن تجلب الجميع، ميسي لاعب رائع”.