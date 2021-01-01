أشكنازي يحذر نتنياهو من انفجار الأوضاع بمحيط “الأقصى”

القدس المحتلة / سما /

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الأحد، رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو من “انفجار الأوضاع” في محيط المسجد الأقصى؛ بسبب مسيرة مرتقبة لآلاف المستوطنين.

وطالب في رسالة بعثها لنتنياهو، حسب القناة الـ12 العبرية (خاصة)، بـ”عقد نقاش حول الوضع الحساس في القدس”.

كما طالب أشكنازي، نتنياهو، بإلغاء أو تغيير مكان تنظيم “مسيرة الأعلام”، التي يشارك فيها آلاف الإسرائيليين، في منطقة “باب العامود” وسط القدس المحتلة.

وأضاف: “هناك ازدياد في الحساسية دوليا، فيما يخص مدينة القدس”.

وفي وقت سابق الأحد، ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن الشرطة الإسرائيلية وافقت على تنظيم مسيرة لآلاف المستوطنين وسط القدس المحتلة، والتي جاءت بدعوة من منظمات يمينية متطرفة.

ويُطلق على الفعالية اسم “مسيرة الأعلام”، وتمر من خلال باب العامود، أحد أبواب القدس القديمة، عبر شوارع البلدة، وصولا إلى حائط البراق، الذي يسميه الإسرائيليون “حائط المبكى”.

وكان من المقرر تنظيم المسيرة، التي يُرفع فيها الكثير من الأعلام الإسرائيلية، الشهر الماضي، تزامنا مع الذكرى السنوية (بموجب التقويم العبري)، لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، لكن جرى تأجيلها إثر العدوان الإسرائيلي على غزة وفي ظل التوتر الشديد الذي كان يسود مدينة القدس الشرقية وغيرها.