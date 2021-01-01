منسق الأسرى الإسرائيليين يعلق على التسجيل الصوتي الذي بثته القسام

القدس المحتلة/سما/

علق منسق الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم على التسجيل الذي بثته حركة "حماس" لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، معتبرا أنه "تلاعب رخيص".

وقال بلوم إن "التسجيل الذي بثته "حماس" ويمكن أن يسمع فيه صوت كأنه يعود لجندي إسرائيلي أسير، هو تلاعب رخيص من قبل المنظمة".

وأضاف: "حماس" في مأزق بعد الضربات الشديدة التي تعرضت لها في عملية حارس الأسوار".

وأشار إلى أن "إسرائيل ستواصل العمل بتصميم ومسؤولية من أجل عودة أبنائها".



وكشفت "كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس لأول مرة عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الأسرى لديها يقول فيه: "أنا الجندي الإسرائيلي الموجود في الأسر لدى كتائب القسام، أتمنى أن تعمل إسرائيل على استعادتنا.. أتساءل هل زعماء الدول يفرقون بين الأسرى الجنود، وهل يتطرقون لهم ويعملون على إطلاق سراحهم؟ إنني أموت كل يوم من جديد، وأشعر بالأمل في أن أكون مع عائلتي عما قريب".