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مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا

الإثنين 07 يونيو 2021 06:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوفاة آفي هار إيفين الرئيس السابق لوكالة الفضاء الإسرائيلية مساء الأحد في مستشفى رامبام في حيفا، متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا الشهر الماضي.

وخلال الاشتباكات التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تم تدمير فندقين في إسرائيل، كان إيفي يقيم في أحدهما.

ونقل إلى مستشفى رامبام بعد إصابته بحروق واختناق.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن "إيفين حائز على جائزة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وكان رئيسا سابقا لوكالة الفضاء الإسرائيلية، ومات عن عمر ناهز 84 عاما".

تولى هار- إيفن عددًا من المناصب الرفيعة في قطاع الطيران الإسرائيلي قبل أن يشغل منصب رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية من عام 1995 إلى عام 2004 ، وفقًا لبيان صادر عن عائلته. عمل لاحقًا كباحث في مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية.

#رئيس الوكالة الفضائية الإسرائيلية #عكا #حيفا

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