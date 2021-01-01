وزير الصحة الاسرائيلي: الالتزام بارتداء الكمامات سيلغى في 15 حزيران الحالي

القدس المحتلة /سما/

اعلن وزير الصحة الاسرائيلية يولي ادلشتاين اليوم انه "فيما لو استمر انخفاض الاصابات بكورونا فانه سيتم الغاء الالتزام بارتداء الكمامات في الاماكن المغلقة منذ الـ15 من حزيران/يونيو الحالي"

جاءت تصريحات الوزير خلال مراسم رسمية اقيمت اليوم لتكريم الطواقم الطبية ورؤساء الاجهزة الصحية في اسرائيل.

واضاف الوزير :"لقد تحولنا الى الدولة المتطعمة الاولى في العالم، الانخفاض بعدد الاصابات جرى بالوقت الذي فيه ينشط الاقتصاد بشكل كامل، هذا واقع لم نتوقع ان نصل اليه" كما تطرق ادلشتاين الى ظاهرة العنف ضد الطواقم الطبية وقال :" التحريض الذي لا ينتهي في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل معارضي التطعيم يقودهم الى عمى قيمي واخلاقي، التحريض مستمر ايضا الليلة امام منزل المدير العام لوزارة الصحة حازي ليفي".

ايضا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شارك في الحدث وقام بالقاء كلمة قال بها :"انتصار اسرائيل تم تحقيقه بفضل عاملين اساسيين :ملايين اللقاحات التي احضرناها الى البلاد وللتوزيع السريع على مواطني اسرائيل. بدأنا صباحا بتطعيم ابناء الجيل 12 حتى 16 ، هذه بشرى كبيرة هذا الامر يضمن لنا حصانة القطيع".

ويشار الى 600 الف من المراهقين في اسرائيل من جيل 12 حتى 15 عاما يمكنهم اخذ التطعيم ضد فيروس كورونا والانضمام الى 5.4 مليون اسرائيل تطعموا خلال الاشهر الاخيرة.