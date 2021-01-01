فشل أمني جديد.. محاولة تسلل إلى مقر هيئة أركان جيش الاحتلال "الكرياه"

القدس المحتلة /سما/

كشف موقع "واللا" العبري، مساء أمس السبت، النقاب عن محاولة للتسلل إلى مقر هيئة الأركان الإسرائيلية "الكرياه" في قلب مدينة تل أبيب.

وأفاد الموقع، بأنه في فشل أمني إسرائيلي خطير وجديد في قلب مدينة "تل أبيب"، تمكن 3 فلسطينيين من الداخل المحتل بالتسلل إلى مقر هيئة الأركان الإسرائيلية "الكرياه"، والاقتراب من القاعدة أو الهيئة بمسافة قريبة، دون أي رد فعل من الجيش أو الشرطة الإسرائيليين.

وذكر الموقع العبري أنه تم القبض على الشبان الثلاثة، قبل يومين، بعد الاشتباه بهم أثناء الليل، وتم اقتيادهم لمقر الشرطة للاستجواب، حيث أكد الموقع من تفاصيل التحقيق الأولية، أن الشباب ينتمون إلى المجتمع العربي.

وذكر الموقع أن جيش الاحتلال أمر، على الفور، بفتح تحقيق عاجل في نشاط أنظمة الإنذار المبكر في مقر هيئة الأركان الإسرائيلية "الكرياه"، وهو مقر قيادة أركان الجيش وقيادة أجهزة استخبارات "إسرائيل" الثلاث.

وأوضح التحقيق الأولي أن الشرطة اعتقلت 3 شبان عرب، ليلة الخميس/الجمعة، قرابة الساعة الرابعة فجرا، بعد الاشتباه في محاولتهم تسلق سور مقر "الكرياه" في تل أبيب، بعدما اقتربوا من السياج لمسافة 20 مترا فقط.