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تصميم جينز "مبلل" يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

الأحد 06 يونيو 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصميم جينز "مبلل" يثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي



وكالات / سما /

أثار جينز بتصميم غريب بدا وكأنه "مبللا" من الجهة الأمامية، جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يبلغ سعر بنطلون الجينز ذات التصميم المذكور 3800 روبل روسي (مايعادل 50 جنيهًا إسترلينيا).

وبحسب بيان نشر على موقع مصممي الجينز "ويت بانتس دينيم"، غالبًا ما يظهر المشاهير والأشخاص المؤثرون والمارة العاديون في الأماكن العامة مرتدين الجينز. نقدم تصميما من شأنه أن يخفف الشعور بالإحراج وعدم الراحة من الثياب المبللة.

وتابع البيان: "يتم بيع تصاميم الجينز لكل عميل وصبغه يدويًا. نحن نضمن أن يكون كل تصميم فريد من نوعه".

ومن جانبهم انتقد المستخدمون التصميم الغريب وكتبوا: "هل هذه مزحة؟"، "ما هذا بحق الجحيم؟ من سيرتدي مثل هذا البنطال؟"، "هل هذه تجربة اجتماعية؟"، "تصميم غبي للغاية".

وأعجب البعض الآخر بالتصميم بقولهم :"أحتاج هذا التصميم. تبدو سروالي جافة جدًا"، "هل يمكن اختيار شكل البقعة؟"، "سأشتريها"، "تصميم رائع!".

#جينز

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