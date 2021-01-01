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"عين ثالثة".. ابتكار يمنع الاصطدام خلال المشي للمدمنين على الهواتف

الأحد 06 يونيو 2021 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عين ثالثة".. ابتكار يمنع الاصطدام خلال المشي للمدمنين على الهواتف



وكالات / سما /

طور مصمم كوري جنوبي، مقلة عين روبوتية يمكن ربطها بجبهة الشخص، ما يسمح له بتصفح الهاتف المحمول أثناء السير دون وقوع إصابات.

ويستشعر الجهاز المسمى بـ"العين الثالثة" عندما يتم خفض رأس المستخدم للنظر إلى الهاتف، وعندما يقترب الشخص من عائق على بعد متر واحد أو مترين، يصدر الجهاز صوتا لتحذيره من الخطر.

وقام باينغ، وهو طالب دراسات عليا في هندسة تصميم الابتكار في الكلية الملكية للفنون وإمبريال كوليدج لندن – بتجربة العين الثالثة في جميع أنحاء سيول.


وتستخدم العين الثالثة مستشعر جيروسكوبي لقياس زاوية عنق المستخدم وجهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لحساب المسافة بين العين الروبوتية والعوائق، وكلا المستشعرين مرتبطان بمتحكم دقيق مفتوح المصدر أحادي اللوحة مع بطارية.

وقال المصمم مين ووك باينغ (28 عاما)، إن هذا الابتكار الجديد سيشكل حلا لمدمني الهواتف الذكية، الذين لا يستطيعون إبعاد أعينهم عن شاشة الهاتف أثناء السير، ما يجعلهم أكثر عرضة للاصطدامات.

وقال باينغ: "هذا هو نظر البشرية المستقبلي، بثلاث عيون"، مضيفا أنه "نظرا لأننا لا نستطيع أن نرفع أعيننا عن الهواتف الذكية، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من العيون في المستقبل".
وأضاف: "هذه الأيام يمكن أن تقع حوادث للشباب أثناء استخدام هواتفهم المحمولة. سيكون هذا حلا مفيدا لهم".

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