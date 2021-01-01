  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

وكيل وزارة الاشغال : الآليات المصرية ليست بديلة عن المقاولين والإعمار مقسم لقسمين

الأحد 06 يونيو 2021 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل وزارة الاشغال : الآليات المصرية ليست بديلة عن المقاولين والإعمار مقسم لقسمين



غزة / سما /

أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة م.ناجي سرحان اليوم الاحد ان الدمار والضرر الذي خلفه العدوان الأخير كان واسعاً وعشوائياً بحيث شمل كل مناحي الحياة في قطاع غزة، ودمرت 1200 وحدة سكنية بشكل كامل و1000 وحدة سكنية ضرر جزئي بليغ غير صالح للسكن، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل متوسط وطفيف.

وقال سرحان خلال تصريحات لصوت الاقصى ان الآليات المصرية جاءت لمساعدة المقاولين وليس بديلاً عنهم، والأخوة المصريين تقدموا بالمساعدة فقط لا غير.

 وأوضح ان هناك وعودات من مصر وقطر بمبالغ للإعمار ونأمل أن تكون هناك آلية للتنفيذ السريع لعملية الإعمار، والوعودات تأخذ وقت لأنها تحتاج لترتيبات لأن المبالغ المالية كبيرة.

وتمنى سرحان على الناس أن تتريث حتى يتم حصر الأضرار وبدأنا بحصر تفصيلي بالتعاون مع الجهات المختصة.

وبين ان تصورنا للإعمار ينقسم لجزئين الجزء الخاص بإعمار الأبراج سيكون مناقصات للمقاولين، أما البيوت فيتم إعطاء المتضرر مبالغ مالية على دفعات ومتابعة إعادة الإعمار.

وتابع : نعد الجميع أننا سنبذل كل جهودنا لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وسيتم بناء البيوت بأفضل مما كانت، ونأمل أن نقوم بإعمار كل ما دمرته الحرب وما بقي من الحروب السابقة.

وشدد على ان هناك جهد كبير لإصلاح البنية التحتية، ومن أولوياتنا كذلك إعمار المصانع وتعويض المزارعين ولدينا خطة وخبرة في ذلك.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الإعلام العبري بعد نشر القسام تسجيل صوتي لأحد الأسرى الإسرائيليين

شاهد: نائب قائد أركان القسام يكشف اسرار وخبايا "سيف القدس" وعملية اسر الجنود الاسرائيلين

اسرائيل تضع شرطين لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة

شاهد: القسام يكشف عن تسجيل صوتي لأحد الجنود الإسرائيليين الأسرى حاليا في غزة

فيديو : لحظة انفجار هاتف محمول في يد شاب فلسطيني...

مشاهد جديدة تعرض لحياة شاليط داخل الأسر بغزة (فيديو)

مقتل رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية السابق متأثرا بإصابته خلال اشتباكات عكا

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة تتوعد الاحتلال: سيكون لنا كلمتنا "إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو"

كورونا

الصحة: تسجيل 207 إصابة جديدة بـ"كورونا" و266 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رفض جميع المقترحات: كيف قضى نتنياهو بعناده وغروره على مشواره السياسي؟

حكومة

الحكومة الإسرائيلية الجديدة في رسالة لواشنطن : سنستأنف المحادثات مع السلطة بمجرد أداء اليمين

60bdcdb44c59b7403f171800

السنوار هو الذي يدير القدس: الشرطة الإسرائيلية تبلغ منظمي مسيرة الأعلام بإلغاء الحدث

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية