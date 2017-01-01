ديمبلي يماطل برشلونة.. هل اتفق مبدئياً على الانتقال لفريق جديد؟

وكالات / سما /

يماطل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب فريق برشلونة، إدارة ناديه في مفاوضات تجديد العقد المبرم بين الطرفين في الفترة الحالية.

برشلونة تحرك لحماية ديمبلي بعقد جديد بدلاً من العقد الذي يربط الطرفين ويصل لخط النهاية في يونيو المقبل.

ويخشى برشلونة فكرة رحيل ديمبلي مجاناً عن الفريق في نهاية موسم 2021 -2022، لذلك تحرك في الفترة الماضية لتجديد العقد، وإن لم ينجح في التوصل إلى اتفاق هذا الصيف، سيضطر لبيع عقده بدلاً من خسارته بالمجان في الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، مساء اليوم الأحد، أن ديمبلي لم يعط البارسا كلمة تريحه في المفاوضات، ويماطل النادي الكتالوني دون الوصول إلى محصلة للأمر.

ويعطل ديمبلي ووكيل أعماله إيقاع المفاوضات وجعلها تسير ببطء مع النادي الكتالوني في الفترة الحالية، حسبما وصفت الصحيفة المقربة من النادي الإسباني.

وشددت موندو أن برشلونة يخشى أن يكون ديمبلي بالفعل يملك عقداً مبدئياً مع فريق آخر، للعب في صفوفه بالفترة المقبلة، بدايةً من يناير 2022، حين يصبح حراً في التفاوض علناً مع أي فريق آخر لدخوله فترة الستة أشهر الحرة في عقده، مفيدةً بأن وكيل أعماله يرغب في الانتظار حتى نهاية يورو 2020 لمحاولة رفع سعر اللاعب في الميركاتو من خلال مشاركته مع فرنسا.

ديمبلي البالغ من العمر 24 عاماً انضم للبارسا في صيف 2017، لكنه عانى من إصابات عديدة أثرت على مسيرته مع البلوجرانا.