مورينيو ينتقد جاريث بيل بعد إقالته من توتنهام

وكالات / سما /

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، الدولي الويلزي جاريث بيل، جناح توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد رحيل السبيشيال وان عن النادي اللندني.

وتعرض المدرب البرتغالي للإقالة من منصبه كمدير فني لتوتنهام في شهر أبريل الماضي، بعد تراجع نتائج السبيرز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “على مر السنين، اعتمدت ويلز كثيرًا على جاريث بيل وآرون رامسي، أكثر لاعبين موهوبين في البلاد”.

مورينيو عن مستوى وعدد أهداف بيل ضد الأندية الكبرى: لم يكن هناك الكثير أو لا شيء

وأضاف: “لكن عندما أنظر إلى موسم النادي وعدد المباريات التي خاضها رامسي في يوفنتوس، فكان هناك الكثير من الإصابات”.

وتابع: “عندما ننظر إلى جاريث وعدد العروض الرائعة التي قدمها وعدد الأهداف التي سجلها ضد أفضل الفرق، لم يكن هناك الكثير أو لا شيء، إنه ليس وضعًا سهلًا بالنسبة لبلد بدون العديد من الخيارات”.

وواصل: “لكنهم دائمًا منظمون جيدًا، ويعرفون كيفية إنشاء موقف لمحاولة الحصول على أفضل النتائج من اللاعبين الأكثر موهبة”.

بيل لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف السبيرز قادمًا من ريال مدريد، وسجل النجم الويلزي 16 هدفًا وصنع 3 آخرين، في 34 مباراة خاضها مع الفريق اللندني بكل المسابقات.