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رئيس إنتر ميلان يصدم جمهور فريقه بتصريح مثير

الأحد 06 يونيو 2021 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس إنتر ميلان يصدم جمهور فريقه بتصريح مثير



وكالات / سما /

صدم رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، ستيفين زهانج، جمهور فريقه بتصريح مثير أفاد من خلاله بأن الفريق يستهدف الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بالدوري الإيطالي.

وأبعد زهانج فريقه عن القتال على الفوز بلقب السكوديتو بالموسم المقبل، بعدما نال الفريق اللقب في الموسم المنقضي، مع المدرب أنطونيو كونتي الذي فارق النادي في الآونة الأخيرة بفسخ عقده.

وصرح رئيس قلعة النيراتزروي قائلاً ” “حددنا بالفعل أهدافنا الاقتصادية في الفترة الحالية، نحتاج إلى هامش ربح قوي من فترة الانتقالات الصيفية”.

وأضاف مفيداً ” نرغب أيضاً في الحفاظ على تواجد فريقاً تنافسياً حتى نتمكن من تقديم أداء جيد في دوري أبطال أوروبا والتأهل له مرة أخرى الموسم المقبل، لأننا نريد أن نكون حاضرين باستمرار في زمرة كبار أندية أوروبا”.

وواصل تصريحاته مؤكداً “الفوز بلقب الكالتشيو من جديد لن يكون سهلاً، لأن هناك 6 أو 7 أندية تحلم بالفوز به كل موسم، دعونا نستمتع باللقب الذي حققناه”.

#إنتر ميلان #دوري أبطال أوروبا #الدوري الإيطالي

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