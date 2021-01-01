أنشيلوتي يحدد أول أهدافه مع ريال مدريد

وكالات / سما /

حدد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، أول أهدافه مع النادي الملكي، بعدما تعاقد الميرينجي معه هذا الصيف لسد ثغرة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن الفريق.

ووضع كارليتو هدفاً لنفسه في أول موسم له في الحقبة الثانية مع الريال، يتعلق بضرورة الفوز بلقب الدوري الإسباني، بعدما فشل في الظفر به في الحقبة الأولى.

ويرغب أنشيلوتي في دخول التاريخ من خلال الفوز بالليجا مع الريال، حيث يبقى الدوري الإسباني، الدوري الوحيد الذي لم يفز به في دوريات أوروبا الكبرى حتى الآن.

وقبل المدرب السابق لإيفرتون التحدي وعاد لريال مدريد لإكمال عمله الذي لم ينهيه في الحقبة الأولى، ليقف على منصة التتويج كبطل لليجا لأول مرة في مسيرته التدريبية، حسبما أوردت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية.

ونجح كارليتو في الظفر بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان، ولقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، الدوري الفرنسي مع باريس، كما تمكن من الفوز بلقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ.

وحال نجاح مدرب الريال في فعل ذلك، سيصبح المدرب الأول والوحيد في تاريخ كرة القدم الذي ينجح في الفوز بلقب الدوري في كل الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.