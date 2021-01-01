  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تظاهرة في القدس قرب منزل نتنياهو دعمًا للحكومة الجديدة

السبت 05 يونيو 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة في القدس قرب منزل نتنياهو دعمًا للحكومة الجديدة



القدس المحتلة / سما /

شهدت مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، تظاهرات تدعم تشكيل الحكومة الجديدة بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد والتي قد تحصل على ثقة الكنيست خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المئات تظاهروا في ساحة باريس بالقدس بالقرب من مقر إقامة بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالية.

وأشار الموقع إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تؤكد دعمهم لما وصفوها بـ حكومة الوحدة، إلى جانب شعارات أخرى تدعو لمحاسبة نتنياهو ومواصلة محاكمته، وأخرى تدعو لوقف التحريض والعنف الذي اتهموا نتنياهو بالوقوف خلفه.

واعتبروا أن إعلان رئيس جهاز الشاباك حول التحريض المنتشر في الآونة الأخيرة بمثابة جرس إنذار، وأنه يجب التحرك لوقف هذا التحريض.

وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في محيط المنطقة لمنع أي احتكاكات مع مؤيدين لنتنياهو.

#القدس المحتلة #بنيامين نتنياهو #حكومة التغيير #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: القسام تكشف عن تفاصيل غرف القيادة والسيطرة من داخل الأنفاق

مصدر أمني إسرائيلي يكشف سبب تأخر التفاوض بشأن تبادل أسرى مع حماس

خبير عسكري يكشف سبب استبعاد الهجوم البري بغزة

السنوار يهدد: لن نقبل بأقل من انفراجة كبيرة للأوضاع الإنسانية في غزة

غزة: بدء عمليات إزالة الركام في برج الشروق (صور وفيديو)

رئيس متدين و8 نساء و11 ضابطا ووزير مسلم.. تعرف على تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة

فيديو: مواطن تركي يفاجئ إسماعيل هنية.. شاهد ماذا قال ؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

من يمين بنتنياهو إلى يمين بدونه: عن أي حكومة تغيير تتحدثون؟

نتنياهو

رئيس الشاباك يحذّر من اغتيال سياسي.. وغانتس يرد: لم نستخلص العبر اللازمة!

رئيس متدين و8 نساء و11 ضابطا ووزير مسلم.. تعرف على تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الجهاد توجه رسالة شديدة اللهجة لقادة الاحتلال: افتعال أي معركة أخرى لن يكونوا فيها الفلسطينيون وحدهم

طائرة

موقع اسرائيلي يكشف عن سرية قتالية جديدة شاركت في المعركة الأخيرة أمام غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية