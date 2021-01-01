تظاهرة في القدس قرب منزل نتنياهو دعمًا للحكومة الجديدة

القدس المحتلة / سما /

شهدت مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، تظاهرات تدعم تشكيل الحكومة الجديدة بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد والتي قد تحصل على ثقة الكنيست خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المئات تظاهروا في ساحة باريس بالقدس بالقرب من مقر إقامة بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالية.

وأشار الموقع إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تؤكد دعمهم لما وصفوها بـ حكومة الوحدة، إلى جانب شعارات أخرى تدعو لمحاسبة نتنياهو ومواصلة محاكمته، وأخرى تدعو لوقف التحريض والعنف الذي اتهموا نتنياهو بالوقوف خلفه.

واعتبروا أن إعلان رئيس جهاز الشاباك حول التحريض المنتشر في الآونة الأخيرة بمثابة جرس إنذار، وأنه يجب التحرك لوقف هذا التحريض.

وانتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في محيط المنطقة لمنع أي احتكاكات مع مؤيدين لنتنياهو.