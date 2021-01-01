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أول تعليق من حماس على اعتقال جيفارا البديري

السبت 05 يونيو 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على اعتقال جيفارا البديري



غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عملية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمراسلة قناة الجزيرة الفضائية، جيفارا البديري، والاعتداء عليها وعلى طاقم القناة بالضرب، وتحطيم الكاميرات والمعدات.

وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس)، في تصريح له: "اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة الجزيرة جيفارا البديري، يؤكد السلوك العدواني للاحتلال لكل وسيلة يمكن أن تكشف جرائمه ضد شعبنا وتفضح سلوكه العنصري، ومحاولة لفرض روايته الكاذبة وتغييب رواية شعبنا الصادقة وهو ما حاول تحقيقه من استهداف المؤسسات الإعلامية في عدوانه الأخير على قطاع غزة".

وفي سياق متصل قال القيادي في حركة حماس مشير المصري أن" تحطيم كاميرا الجزيرة واعتقال الزميلة جيفارا البديري في الشيخ جراح عمل صهيوني همجي.

#جيفارا البديري #الجزيرة

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