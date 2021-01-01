الإعلامي الحكومي بغزة يُدين اعتقال الصحفية حيفارا البديري

غزة / سما /

أدان المكتب الإعلامي الحكومي "وزارة الإعلام" بغزة، اعتقال قوات الاحتلال مساء اليوم لمراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري.

واعتبر رئيس المكتب أ. "سلامة معروف"، أن اعتقال البديري جاء في سياق سياسة الاحتلال القديمة الجديدة التي يحاول من خلالها اخماد أي صوت فلسطيني يحاول أن يُجرم أو يظهر سوءة هذا الاحتلال.

وقال معروف "هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها البديري لمضايقات أثناء أداء عملها الصحفي وغيرها عشرات الصحفيين الذين تعرضوا لهذه السياسة".

وأضاف "من الواضح أن هذه السياسة هي التي تتفهمها عقلية الاحتلال وهي سياسة الغطرسة والقوة وهي سياسة محاولة إخراس كل صوت فلسطيني وأثبتت تجارب الماضي والحاضر أن هذه السياسة لا تؤتي أكلها وأنها لن تثني عزيمة الإعلاميين الفلسطينيين عن أداء دورهم المهني وواجبهم الوطني ".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء اليوم مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري، أثناء تغطيتها للأحداث الجارية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكر رئيس مكتب الإعلام الحكومي، أنه باعتقال البديري يصبح عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال 27 صحفيًا منهم 10 صحفيين صدرت بحقهم أحكام متفاوتة و4 منهم ينتظرون محاكمتهم والبقية يخضعون للاعتقال الإداري.

وطالب معروف المؤسسات المعنية كافة "المنظمات الدولية، مؤسسات حقوقية، المؤسسات المحلية، مؤسسات الأسرى" أن تقف عند حدود مسؤولياتها تجاه هذا الاعتداء الجديد.

ولفت معروف إلى أن الإجراء الأمثل الذي يجب اتخاذه هو تجميد عضوية الاحتلال في كافة المحافل المعنية بحقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لكي يستشعر الاحتلال أنه سيدفع ضريبة ممارسته تجاه الصحفيين.

وشدد على أن المطلوب بشكل أكبر من المؤسسات الدولية التي لازالت ترى بعين واحدة ولا تنظر لكل الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق حرية الرأي والتعبير بالرغم من أنها تبلغ سنويًا بمئات الاعتداءات والانتهاكات والجرائم وللأسف كل هذه الانتهاكات لا يُلقى لها بالًا بشكل جدي من المؤسسات الدولية المعنية وإلا كانت منذ زمن اتخذت إجراءات عملية ضد دولة الاحتلال.