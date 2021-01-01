إصابة طفل بجروح والعشرات بالاختناق بمواجهات كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب الطفل محمد حكمت شتيوي ( 9 سنوات) بعيار معدني في الذراع والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شهدتها بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وافادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني باتجاه الشبان من داخل منزل قيد الانشاء مما ادى لاصابة الطفل شتيوي الذي نقل الى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج.

واشارت المصادر الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان والجنود الذين امطروا البلدة بعشرات من قنابل الغاز مما ادى لوقوع عشرات الاصابات بالاختناق عولجت جميعها ميدانيا.

واكدت المصادر ان جنود الاحتلال استهدفوا متطوعي الاسعاف الذين كانوا يحاولون اسعاف الطفل المصاب في الوقت الذي احتفل به الجنود بعد اصابتهم للطفل شتيوي.