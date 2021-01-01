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وقفتان احتجاجيتان في عكا وطمرة تنديدا بالاعتقالات في الداخل

السبت 05 يونيو 2021 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفتان احتجاجيتان في عكا وطمرة تنديدا بالاعتقالات في الداخل



القدس المحتلة / سما /

تظاهر العشرات، السبت، أمام مركز الشرطة الإسرائيلية في مدينة عكا، تنديدا بحملة الاعتقالات ومطالبة بإطلاق سراح الشبان الذين اعتقلوا في أعقاب المظاهرات نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة وضد اعتداءات المستوطنين.

وردد المتظاهرون في الوقفة هتافات نصرة للقدس والأقصى والشبان المعتقلين، كما رفعوا لافتات كتب على بعض منها "الحرية للمعتقلين"، "أبناؤنا خط أحمر".

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا "أسرانا الصامدين في سجون الاحتلال، نبرق لكم ألف تحية من عكا الشامخة، ونقول لكم أنتم الأحرار يا أسرانا ونحن الأسرى، أنتم النور الذي نستمد منه الضوء".

وفي مدينة طمرة، شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة إسنادا للمعتقلين ومطالبة بإطلاق سراحهم، ورددوا شعارات منددة بحملة الاعتقالات التعسفية.

ودعت اللجنة الشعبية إلى المشاركة في مظاهرتين أمام مبنى المحكمة يومي الأحد والثلاثاء للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

#الشرطة الاسرائيلية #حملة الاعتقالات #فلسطينيو الداخل #اراضي 48

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