شاهد: الاحتلال يعتدي بالضرب على مراسلة الجزيرة جيفارا البديري واعتقالها في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مراسلة الجزيرة جيفارا البديري أثناء تغيطتها للأحداث في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأظهرت صور لحظة اعتقال الزميلة جيفارا قبل الاعتداء عليها وتحطيم كاميرا الجزيرة أثناء عمل الفريق في تغطية أحداث الشيخ جراح.



وكانت البديري تغطي مظاهرات المتضامين مع حي الشيخ جراح بالذكرى الـ54 للنكسة، التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة والجولان وسيناء.



وقد أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة عشرات المتظاهرين، الذين تمكنوا من الوصول إلى حي الشيخ جراح.

وكان العشرات من الشباب والفتيات والمتضامنين، قد تمكنوا من دخول الحي المحاصر من طرق ملتوية، لإحياء ذكرى النكسة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة واطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأكد المشاركون في الوقفة أنها تأتي لمساندة عائلة الشهيد عمر القاسم، والعائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها من حي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بسياسات الاحتلال العنصرية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير المقدسيين من منازلهم.