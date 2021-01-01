الجهاد توجه رسالة شديدة اللهجة لقادة الاحتلال: افتعال أي معركة أخرى لن يكونوا فيها الفلسطينيون وحدهم

غزة / سما /

وجهت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت، رسالة تحذير شديدة اللهجة لقادة الاحتلال

وحذرالقيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، قادة الاحتلال الصهيوني من المغامرة مرةً أخرى في اختبار المقاومة الفلسطينية حال تم الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أن أي تدنيس للأقصى من قِبل المستوطنين المتطرفين لن يمر مرور الكرام، والمقاومة على جهوزية لإعادة الهزيمة للعدو الصهيوني من جديد.

واعتبر المدلل، أنه من الغباء أن يختبر نتنياهو وقادة جيشه، المقاومة الفلسطينية ، فالمعركة مع العدو لا تزال مستمرة مفتوحة، مؤكداً أن نتنياهو فشل في تغيير قواعد الاشتباك

وتابع: يبدو نتنياهو لم يستوعب الدرس والهزيمة التي تلقاها من المقاومة في معركة سيف القدس قائلا: سيف القدس ما يزال مشهراً في وجه العدو، ولن يُعطى نتنياهو نشوة الانتصار من جديد، لافتًا إلى أن نتنياهو ذاهبٌ لمزبلة التاريخ.

وأوضح المدلل أن افتعال أي معركة أخرى لن يكونوا فيها الفلسطينيون وحدهم، لاسيما وأن معركة سيف القدس صنعت تحولاً استراتيجياً في الصراع مع العدو الصهيوني.

وشدد القيادي في الجهاد على أن أي اعتداء جديد على المسجد الأقصى لن يدافع عنه الفلسطينيين وحدهم؛ فشعوب الأمة أكدت خلال معركة سيف القدس انها جاهزة للدفاع عن المقدسات في مواجهة مشروع العدو التهويدي.

وفي ختام حديثه طالب القيادي المدلل الجماهير الفلسطينية في مدينة القدس والضفة الغربية والداخل المحتل بإشعال الأرض تحت أقدام الصهاينة جنوداً ومستوطنين، داعياً لانطلاق انتفاضة عارمة على جميع نقاط التماس مع الاحتلال.