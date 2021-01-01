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قرار هام من محافظ رام الله والبيرة د. غنام بخصوص الأعراس

السبت 05 يونيو 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار هام من محافظ رام الله والبيرة د. غنام بخصوص الأعراس



رام الله / سما /

أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، أنه ستتم متابعة أي مظاهر من شأنها إزعاج المواطنين وتعطيل حركة السير، وخاصة اغلاق الشوارع والتشحيط والتفحيط أثناء زفات الأعراس .

وبينت بتصريح لها أن الأجهزة الأمنية تعمل على متابعة المسؤولين عن إغلاق شارع القدس خلال زفة أحد الاعراس يوم الجمعة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأهابت المحافظ غنام بكافة المواطنين الالتزام والتقيد بالقوانين وعدم استخدام المركبات بشكل غير قانوني وتعريض حياة الناس للخطر، مؤكدة أنه سيتم تعطيل أي زفة عريس ويمنع إكمال مسيرها في حال مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها.

#محافظ رام الله والبيرة #ليلى غنام

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