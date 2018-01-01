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متظاهرون في نابلس يدعون لمقاطعة منتجات الاحتلال

السبت 05 يونيو 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
متظاهرون في نابلس يدعون لمقاطعة منتجات الاحتلال



نابلس / سما /

شارك عشرات المواطنين،بعد ظهر اليوم السبت، في ميدان الدوار بوسط مدينة نابلس، في تظاهرة دعت لمقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.

التظاهرة التي تحمل شعار "فلسطين بنحبك.. بدنا نقاطع عدوك"، نظمتها "اللجنة المحلية للمقاطعة"، "رفضا للتعايش مع الاحتلال العنصري ومنتجاته ووفاء لدماء الشهداء"، وفق دعوة اللجنة للتظاهرة.

واعتبرت اللجنة في الدعوة، المقاطعة "سلاحا لمجابهة المحتل، وشكلا من أشكال المقاومة الشعبية".

ورافق التظاهرة‎، جولة في الأسواق وسط المدينة، جرى خلالها دعوة المتسوقين وأصحاب المتاجر للتخلص من البضائع الإسرائيلية.

ووفق معطيات رسمية، بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، 3.3 مليارات دولار في 2018، بنسبة نحو 45 بالمئة من إجمالي الواردات الفلسطينية من دول العالم البالغة 7.25 مليار دولار.

#مقاطعة المنتجات الاسرائيلية #منتجات المستوطنات #منتجات الاحتلال

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