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الشرطة تضبط أشتال يشتبه انها مخدرة وهروب المشتبه به

السبت 05 يونيو 2021 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط أشتال يشتبه انها مخدرة وهروب المشتبه به



رام الله / سما /

ضبطت الشرطة فجر اليوم 67 شتلة يشتبه أنها من نوع الماريجوانا المخدرة في احدى بلدات محافظة رام الله والبيرة.

 وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان شرطة مكافحة المخدرات وبعد استصدار مذكرات التفتيش اللازمة اصولا ضبطت 67 شتلة يشتبه أنها الماريجوانا المخدرة في منزل أحد المشتبه بهم بالاتجار بالمخدرات والمطلوب على عدة قضايا لشرطة مكافحة المخدرات، كما تم ضبط 13 قطعة يشتبه أنها اثرية وأداة تعاطي، وقد قامت الشرطة بالقاء القبض على 4 اشخاص قاموا باعتراض القوة ومقاومتها مما ادى لهروب المشتبه به وتمكنه من الفرار وجار العمل على احضاره.

كما قبضت على شخص بحوزته 9 غرام من مادة يشتبه انها الماريجوانا المخدرة و 12.3 غرام يشتبه انه تبغ مخلوط بالماريجوانا.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المضبوطات والمشتبه بهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولا.

#الشرطة الفلسطينية #مخدرات

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