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مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين بتشكيل وفد لزيارة غزة

السبت 05 يونيو 2021 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين بتشكيل وفد لزيارة غزة



غزة / سما /

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم السبت، الاتحاد الدولي للصحفيين بتشكيل وفد لزيارة قطاع غزة للاطلاع على حجم الاستهداف الإسرائيلي للإعلام الفلسطيني، لاسيما في ظل الاستهداف الواضح والمعتمد من قوات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الإعلامية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، بعد تدمير قوات الاحتلال مقار أكثر من 30 مؤسسة إعلامية محلية ودولية، فضلاً عن قتل لصحفي وإصابة 12 آخرين خلال تغطيتهم للعدوان على غزة.

وشدد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان له على ضرورة تحمل الاتحاد الدولي للصحفيين مسؤولياته تجاه حماية الصحفيين الفلسطينيين، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على استهدافهم للإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، فضلاً عن دعم وإسناد الإعلام الفلسطيني بعد الدمار الهائل الذي لحق به مؤخرًا.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن الاستهداف الإسرائيلي للإعلام الفلسطيني يضع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية على المحك، كما يضع المؤسسات الدولية المعنية بحماية الصحفيين أمام اختبار حقيقي، محذرًا من مغبة الصمت على الاستهداف الإسرائيلي للإعلام الفلسطيني، باعتبار ذلك دعوة لمواصلة الإرهاب والاستهداف الإسرائيلي للإعلام الفلسطيني.

#منتدى الإعلاميين الفلسطينيين #الصحفيين الفلسطينيين #قطاع غزة #العدوان الإسرائيلي

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