غزة: إدانة لموقف جامعة الأزهر بحق الطلاب

غزة / سما /

أدانت جبهة العمل الطلابي التقدمية الإطار الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، استمرار جامعة الأزهر في سياستها بعد إغلاقها “الموودل” أمام الطلبة غير القادرين على استكمال دفع رسومهم الدراسية.

وقالت الجبهة في بيان لها، إنها ضربت بعرض الحائط جميع النداءات والمناشدات، خصوصًا وأن القطاع ما زال يعاني من استمرار أزمة كورونا وتداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير.

ودعت كافة الأطر الطلابية إلى وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، يوم غد الأحد العاشرة صباحًا، احتجاجًا على هذه الخطوة.