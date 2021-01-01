  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقمع وقفة منددة بتهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من الشيخ جراح

السبت 05 يونيو 2021 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع وقفة منددة بتهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

 قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مشاركين بوقفة تضامنية منددة بنية الاحتلال تهجير عائلة الشهيد عمر القاسم من حي الشيخ جراح، شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة واطلقت باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأكد المشاركون في الوقفة أنها تأتي لمساندة عائلة الشهيد عمر القاسم، والعائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها من حي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بسياسات الاحتلال العنصرية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير المقدسيين من منازلهم.

#قوات الاحتلال #وقفة تضامنية #حي الشيخ جراح

الأكثر قراءة اليوم

بعد تهديد المقاومة.. اسرائيل توضح حقيقة تصريحات نائب رئيس الأركان حول المنحة القطرية

مصدر أمني إسرائيلي يكشف سبب تأخر التفاوض بشأن تبادل أسرى مع حماس

بالفيديو: القسام تكشف عن تفاصيل غرف القيادة والسيطرة من داخل الأنفاق

خبير عسكري يكشف سبب استبعاد الهجوم البري بغزة

موقع عبري يكشف عن خليفة حسن نصر الله المنتظر!

غزة: بدء عمليات إزالة الركام في برج الشروق (صور وفيديو)

العربية: "صندوق دولي برعاية مصرية وأممية لإعادة إعمار قطاع غزة"

الأخبار الرئيسية

طائرة

موقع اسرائيلي يكشف عن سرية قتالية جديدة شاركت في المعركة الأخيرة أمام غزة

سرايا القدس: "تل أبيب أقرب مكان إلى غزة".. والقوة الصاروخية في "سيف القدس" هي بعضُ بأسنا

نتنياهو

صحيفة عبرية تحذر من خطورة الضرر الذي سيلحقه نتنياهو بإسرائيل بسبب مصالحه الشخصية

السنوار

السنوار يهدد: لن نقبل بأقل من انفراجة كبيرة للأوضاع الإنسانية في غزة

5 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية