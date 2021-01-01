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"فيسبوك" تقول إنها قد تدفع ضرائب أكثر بعد اتفاقية مجموعة السبع

السبت 05 يونيو 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" تقول إنها قد تدفع ضرائب أكثر بعد اتفاقية مجموعة السبع



وكالات

قال مدير قسم الشؤون العالمية بشركة "فيسبوك"، نيك كليج، إن الشركة ترحب بالتقدم الذي أحرزته دول مجموعة السبع الكبار، بشأن الحد الأدنى لمعدل الضريبة.


وقال كليج على "تويتر"، "فيسبوك تدعو منذ فترة طويلة إلى إصلاح قواعد الضرائب العالمية ونرحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في مجموعة السبع... اتفاقية اليوم تمثل خطوة أولى مهمة نحو شعور الشركات بالثقة وتعزيز ثقة الجمهور في نظام الضرائب العالمي".

وأضاف "نريد أن تنجح عملية الإصلاح الضريبي الدولية، وندرك أن هذا قد يعني دفع "فيسبوك" ضرائب أكثر وفي أماكن مختلفة".

وتعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبار، اليوم السبت، في بيان مشترك بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها 15% على الأقل، عقب اجتماع استمر يومين في لندن.

وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل المزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك"، والتي عادة ما تقيد أرباحها في دول منخفضة الضرائب أو حتى تمنح إعفاءات.

المصدر: رويترز

#فيسبوك #اتفاقية مجموعة السبع

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