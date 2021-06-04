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فيديو: أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا

السبت 05 يونيو 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: أجمل هدف في دوري أبطال أوروبا



وكالات

حصد الإيراني مهدي طارمي مهاجم نادي بورتو البرتغالي جائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2020-2021.

وفاز طارمي بالجائزة عن هدفه الرائع في شباك تشيلسي الإنكليزي، في المباراة التي جرت ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل طارمي هدفه بتسديدة “مقصية” رائعة، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وحصد طارمي أكبر عدد من الأصوات، ليفوز بالجائزة متفوقا على هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي الذي حل ثانيا، وهدف أولفييه جيرو مهاجم فريق تشيلسي الإنكليزي في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني الذي جاء ثالثا.

وجاء هدف البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في شباك إسطنبول باشاك شهير التركي في المركز الرابع، ثم هدف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد في شباك تشيلسي الإنكليزي.

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