الدفاع المدني يبحث مع "لجنة محطات الغاز" خطورة تزويدها للنقاط العشوائية

غزة /سما/

بحث مدير إدارة الأمن والسلامة في المديرية العامة للدفاع المدني المقدم د. محمد المغير مع لجنة محطات الغاز التابعة لجمعية أصحاب محطات الوقود والغاز المشاكل التي تُعانيها المحطات في ظل انتشار نقاط بيع الغاز العشوائية، ومدى خطورتها على حياة المواطنين كمناطق غير آمنة ولا تلبي احتياجات المجتمع.

وتحدث المقدم المغير خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه، السبت، عن خطورة دور أصحاب المحطات في زيادة هذه النقاط العشوائية وتغذيتها بالغاز والاسطوانات سعة 48 كجم، مشيراً إلى الأنظمة والقوانين التي وضعتها اللجان الحكومية لضبط هذه الحالة في ظل انتشارها.

واتفق مدير إدارة الأمن والسلامة مع اللجنة على عقد لقاء مشترك مع النيابة العامة لمناقشة المشكلات والإجراءات القانونية المتخذة بحق أصحاب هذه النقاط، مشيرا إلى حملات تفتيشية واسعة نفذتها فرق الأمن والسلامة مع اللجان الحكومية المشتركة وتسليم المضبوطات للنيابة العامة.

وأكد في ذات السياق على ضرورة تعاون أصحاب المحطات ووضع إجراءات رادعة على من يثبت تورطه في تزويد النقاط العشوائية بالغاز كأحد إجراءات الضبط.