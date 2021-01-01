  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني يبحث مع "لجنة محطات الغاز" خطورة تزويدها للنقاط العشوائية

السبت 05 يونيو 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يبحث مع "لجنة محطات الغاز" خطورة تزويدها للنقاط العشوائية



غزة /سما/

بحث مدير إدارة الأمن والسلامة في المديرية العامة للدفاع المدني المقدم د. محمد المغير مع لجنة محطات الغاز التابعة لجمعية أصحاب محطات الوقود والغاز المشاكل التي تُعانيها المحطات في ظل انتشار نقاط بيع الغاز العشوائية، ومدى خطورتها على حياة المواطنين كمناطق غير آمنة ولا تلبي احتياجات المجتمع.

وتحدث المقدم المغير خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه، السبت، عن خطورة دور أصحاب المحطات في زيادة هذه النقاط العشوائية وتغذيتها بالغاز والاسطوانات سعة 48 كجم، مشيراً إلى الأنظمة والقوانين التي وضعتها اللجان الحكومية لضبط هذه الحالة في ظل انتشارها.

واتفق مدير إدارة الأمن والسلامة مع اللجنة على عقد لقاء مشترك مع النيابة العامة لمناقشة المشكلات والإجراءات القانونية المتخذة بحق أصحاب هذه النقاط، مشيرا إلى حملات تفتيشية واسعة نفذتها فرق الأمن والسلامة مع اللجان الحكومية المشتركة وتسليم المضبوطات للنيابة العامة.

وأكد في ذات السياق على ضرورة تعاون أصحاب المحطات ووضع إجراءات رادعة على من يثبت تورطه في تزويد النقاط العشوائية بالغاز كأحد إجراءات الضبط.

#الدفاع المدني #أصحاب محطات الوقود والغاز #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

بعد تهديد المقاومة.. اسرائيل توضح حقيقة تصريحات نائب رئيس الأركان حول المنحة القطرية

مصدر أمني إسرائيلي يكشف سبب تأخر التفاوض بشأن تبادل أسرى مع حماس

بالفيديو: القسام تكشف عن تفاصيل غرف القيادة والسيطرة من داخل الأنفاق

خبير عسكري يكشف سبب استبعاد الهجوم البري بغزة

موقع عبري يكشف عن خليفة حسن نصر الله المنتظر!

غزة: بدء عمليات إزالة الركام في برج الشروق (صور وفيديو)

العربية: "صندوق دولي برعاية مصرية وأممية لإعادة إعمار قطاع غزة"

الأخبار الرئيسية

طائرة

موقع اسرائيلي يكشف عن سرية قتالية جديدة شاركت في المعركة الأخيرة أمام غزة

سرايا القدس: "تل أبيب أقرب مكان إلى غزة".. والقوة الصاروخية في "سيف القدس" هي بعضُ بأسنا

نتنياهو

صحيفة عبرية تحذر من خطورة الضرر الذي سيلحقه نتنياهو بإسرائيل بسبب مصالحه الشخصية

السنوار

السنوار يهدد: لن نقبل بأقل من انفراجة كبيرة للأوضاع الإنسانية في غزة

5 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية