د. عليان: الاحتلال يمر بحالة هبوط سريع وسيرتطم قريبًا بجدار نهايته

غزة /سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي د .جميل عليان، اليوم السبت، المهزوم فقط هو من يكرر فشله باستمرار.

وقال د. عليان عبر تويتر، إن الأمن الصهيوني يعتقل شيخ الثوار في فلسطين للمرة الرابعة عشر والمرة الرابعة من حيث الإضراب عن الطعام.

وأشار د. عليان، أن العدو مصر دوما أن يمنحنا ادوات قياس لقدراته الفاشلة ومستقبله الأسود سواء كان في غزة أو الضفة أو القدس او الـ ٤٨، سواء في لبنان او ايران.

ولفت د. عليان إلى، أن مؤشرات قياس للوضع الاسرائيلي الحالي سواء القدرة الصهيونية في الجبهة الداخلية او العلاقة البينية للمكونات الحزبية او صورته في الرأي العام العالمي وكذلك علاقته الحالية مع مكونات المجتمع الأمريكي، والتي تشهد تفككًا ملحوظًا، تؤكد انه يمر بحالة هبوط سريع وسيرتطم قريبا بجدار نهايته.