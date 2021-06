الكشف عن أفضل لاعب ومدرب في "البريميرليغ"

اختير البرتغالي روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي كأفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم المنصرم 2020-2021، اليوم السبت، بحسب رابطة البريميرليغ.

وتفوق دياز على منافسيه كل من: محمد صلاح (ليفربول) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - جاك جريليش (أستون فيلا) - هاري كين (توتنهام) - ماسون مونت (تشيلسي) - توماس سوتشيك (وست هام يونايتد).





ولعب دياز دورا مهما داخل كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بفضل أدائه الدفاعي والهجومي، وساهم بشكل كبير في فوز فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

يذكر أن زميله في السيتي، البلجيكي كيفين دي بروين آخر من توج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن موسم 2019-2020.

