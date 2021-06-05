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الكشف عن أفضل لاعب ومدرب في "البريميرليغ"

السبت 05 يونيو 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن أفضل لاعب ومدرب في "البريميرليغ"



لندن/سما/

اختير البرتغالي روبن دياز، مدافع مانشستر سيتي كأفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم المنصرم 2020-2021، اليوم السبت، بحسب رابطة البريميرليغ.

وتفوق دياز على منافسيه كل من: محمد صلاح (ليفربول) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - جاك جريليش (أستون فيلا) - هاري كين (توتنهام) - ماسون مونت (تشيلسي) - توماس سوتشيك (وست هام يونايتد).



ولعب دياز دورا مهما داخل كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، بفضل أدائه الدفاعي والهجومي، وساهم بشكل كبير في فوز فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

يذكر أن زميله في السيتي، البلجيكي كيفين دي بروين آخر من توج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن موسم 2019-2020.

و أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في المسابقة عن الموسم المنصرم 2020-2021.

وحسب الموقع الرسمي لـ"البريميرليغ"، فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة عقب قيادة فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.


ونافس غوارديولا على الجائزة، كل من: 

- الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، الذي قدم نتائج مميزة في أول موسم للفريق بعد الصعود من التشامبيونشيب، حيث احتل المركز التاسع.

- النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الذي أنهى المسابقة في المركز الثاني ولم يتعرض لأي هزيمة خارج ملعبه طوال الموسم.

- الإيرلندي بريندان رودغيرز مدرب ليستر سيتي، أكثر الفرق التي تواجدت في المربع الذهبي هذا الموسم، لكنه فقد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة.

- الإسكتلندي ديفيد مويس، مدرب وست هام، الذي قدم طفرة كبيرة في مستوى ونتائج الفريق، ونجح في إنهاء الموسم بالمركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

#بيب غوارديولا #البريميرليغ #مانشستر سيتي #روبن دياز

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