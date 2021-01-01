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الشيخ عكرمة صبري يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى

السبت 05 يونيو 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عكرمة صبري يدعو لشد الرحال للمسجد الأقصى



القدس المحتلة /سما/

وجه خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري، دعوة للفلسطينيين في القدس والداخل المحتل عام 1948، لشد الرحال إلى المسجد والرباط فيه لمنع المستوطنين وشرطة الاحتلال الاستفراد فيه.

وقال: نحذر من السماح للاحتلال بثني فلسطيني الداخل عن الصلاة في المسجد الأقصى والرباط فيه، من خلال عمليات الاعتقال والقمع والملاحقة والتهديد.

واعتبر أن ما حصل في فلسطين والوطن العربي والعالم رداً على اعتداءات الاحتلال في القدس والأقصى "يدل على أننا أمة واحدة متماسكة ضد الاحتلال ومؤامراته".

وتابع: "إن كان هناك أي خذلان رسمي لنا فإن هذا لا يعني بأن نستسلم أو نتأثر بل إننا سنبقى في المقدمة لندافع مقدساتنا وبلادنا".

وكانت جمعيات المستوطنين قررت إعادة تنظيم "مسيرة الأعلام"، في القدس المحتلة، يوم الخميس المقبل، بعد أن أجبرتها صواريخ المقاومة على وقفها، حيث كانت مقررة في 28 من شهر رمضان المبارك.

#المسجد الأقصى #الشيخ عكرمة صبري #اراضي 48

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