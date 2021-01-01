الاحتلال يمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في بيت لحم

بيت لحم /سما/

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على منع مزارعي بلدة حوسان في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية الممحتلة، من الدخول والعمل في أراضيهم الواقعة داخل إحدى المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين عنوة.

وعلى إثر ذلك، اعتصم المزارعون، أمام أراضيهم، احتجاجًا على منعهم من دخول إليها والعمل فيها.

وذكر المزارع محمد حمامرة، أنّ قوات الاحتلال منعت المزارعين من الدخول والعمل في أراضيهم بمنطقة قديس التي تقع داخل مستوطنة "بيتار عيليت" الجاثمة عنوة على أراضي حوسان.

ولفت حمامرة، إلى أنّ مساحة الأراضي التي يمنع أصحابها من دخولها نحو 100 دونم يزرعها أصحابها ويعتاشون منها، مبيّنًا أنّ سلطات الاحتلال تفرض عليهم قيودًا تحد من عملهم بها.

وأكّد على أنّ المزارعين سيواصلون الدفاع عن أراضيهم، بقوله: "لن نسمح للاحتلال بسرقة أراضينا مهما حدث".

وأوضح أنّ الأهالي في هذه المنطقة يعانون من اعتداءات المستوطنين خلال العمل بالأرض، من خلال سرقة المعدات الزراعية، وسرقة الثمار الموسمية، وتعرضهم للضرب من المستوطنين، مضيفا ان الاحتلال يفتشهم ويدقق في هوياتهم كلما ذهبوا إلى الأرض.