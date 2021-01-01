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الجهاد الاسلامي: الظروف التي تزامنت مع نكبة حزيران من العجز العربي لن تتكرر

السبت 05 يونيو 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي: الظروف التي تزامنت مع نكبة حزيران من العجز العربي لن تتكرر



غزة /سما/

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، بياناً صحفياً، بمناسبة ذكرى النكسة.

وقالت الجهاد الإسلامي، في بيانٍ صحفي، "إنّ الظروف التي تزامنت مع نكبة حزيران من العجز العربي لن تتكرر، فالفلسطينيون لديهم قوة وإرادة منقطعة النظير، واعتمادهم على الله أولاً ثم على أنفسهم وعلى مساندة الشعوب لهم، تعطيهم القوة والعزيمة للاستمرار ومواصلة السير على طريق التحرير حتى كنس الاحتلال عن كل شبر من فلسطين".

وأضافت: "أنّ في هذه المناسبة المريرة، نؤكد على أنّ معركة "سيف القدس" وما رافقها من مواقف حاسمة للمقاومة، قد أرسلت للعدو رسالة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، بأننا لن نسمح بتهجير المقدسيين ولا بالسيطرة على الأقصى والاعتداء على المصلين، وأنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته جاهزون لأي تضحية في سبيل قطع اليد الصهيونية التي تمتد على القدس وأهلها".

وتابعت: "إنّ من يراهن على سقوط الشعب الفلسطيني، واستسلامه تحت تهديدات العدو، وتحت ضغوط التلويح بالحصار، هو واهم كل الوهم، فالذي وضع روحه على كفه وهو موقن بعدالة قضيته، لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء، مهما كانت صعوبة المرحلة".

#الجهاد الاسلامي #ذكرى النكسة #تهجير الفلسطينيين #القدس المحتلة

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