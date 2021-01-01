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عضو كنيست يحذر من تفجر الأوضاع بعد الدعوة لمسيرة الأعلام

السبت 05 يونيو 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يحذر من تفجر الأوضاع بعد الدعوة لمسيرة الأعلام



القدس المحتلة /سما/

حذر عضو الكنيست عن حزب هناك مستقبل رام بن باراك، اليوم السبت، من السماح بمسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، والتي ستنظم مجددًا يوم الخميس المقبل، بعد أن تفرّق المستوطنون الشهر الماضي قبيل انطلاق المسيرة إثر إطلاق صواريخ من غزة نحو القدس.

وقال بن باراك إن الهدف من المسيرة قد يكون محاولة إشعال الأوضاع مجددًا ومنع تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن الشرطة الإسرائيلية بالقدس وافقت على المسيرة ومرورها عبر شوارع البلدة القديمة، حيث ستشرف عليها منظمات يمينية متطرفة.

وطالبت عدة جهات الشرطة الإسرائيلية بمنع تنظيم المسيرة خاصةً وأنها ستحتوي على أغان تحرض على الكراهية، وقد تشهد في بعض الأحيان استفزازات ومحاولات تخريب ممتلكات عربية.   "صحيفة القدس"

#رام بن باراك #الكنيست الإسرائيلي #مسيرة الأعلام الإسرائيلية #القدس #مستوطنون

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