الامارات :50 % ارتفاعا في عدد المنشآت الجديدة خلال الشهور الأربع الأولى من 2021

دبي /وام/

في إشارة واضحة إلى النمو المتواصل لمؤشرات سوق العمل ودورة الأعمال في ال.. 50% ارتفاعا في عدد المنشآت الجديدة المسجلة لدى الموارد البشرية خلال الشهور الأربع الأولى من 2021 مقارنة بـ 2019.

- الهاملي: المحفزات التي أطلقتها الإمارات أسهمت في نمو سوق العمل وعززت من جاذبيته على الرغم من التحديات.

- تسجيل أكثر من 26 ألف منشأة جديدة حتى نهاية إبريل 2021 مقابل نحو 17 ألف منشأة خلال الفترة ذاتها في 2019.

- توقعات بزيادة عدد المنشآت الجديدة إلى 65 ألف منشأه بنهاية 2021.

أعلن معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين،، عن ارتفاع بنسبة 50% في عدد المنشآت الجديدة التي قامت بفتح سجل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2021، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وخلال فترة المقارنة ارتفع عدد المنشآت من17 ألفا و701 في 2019 إلى 26 ألفا و609 منشأة في 2021، مع توقعات بارتفاع عدد المنشآت الجديدة بنهاية العام 2021 إلى 65 ألف منشأة، في إشارة واضحة إلى النمو المتواصل لمؤشرات سوق العمل ودورة الأعمال في الدولة.

وأكد الهاملي أن النمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية يأتي مدعوماً بحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية والتي ساهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وأضاف الهاملي ان الدولة حافظت على مكانتها كأحد أهم أسواق العمل ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تم تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل وتيسير ممارسة الاعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري للحد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على سوق العمل في الدولة.